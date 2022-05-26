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Греція заявила, що Туреччина "загрожує її суверенітету"
Греція повідомила голову Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішу, що Туреччина прямо "кидає виклик" її суверенітету над островами у східній частині Егейського моря та "проводить ворожу політику, яка дестабілізує регіон".
Про це повідомляє видання AP.
"Греція публічно закликає Туреччину припинити ставити під сумнів суверенітет Греції над її островами в Егейському морі, зокрема, за допомогою юридично необґрунтованих та історично неправдивих тверджень та утримуватися від загроз Греції війною", - йдеться в листі Греці до генсека ООН.
Туреччина вимагає, щоб Греція демілітаризувала свої східні острови. Грецький уряд називає вимогу навмисним невірним тлумаченням давніх угод і звинувачує Туреччину в активізації ворожих дій.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Дуже загрозливі дії Туреччини включають неодноразові обльоти грецької території винищувачами порушуючи міжнародне право", - йдеться в листі .
Греція та Туреччина кілька десятків років ведуть суперечку через морські кордони, але ситуація загострилася у 2020 році, коли активізувалися розвідувальні роботи на нафту та газ у східному Середземномор'ї. Тепер конфлікт двох країн сконцентрувався довкола прав на буріння нафтових та газових свердловин у цьому регіоні.
Фото: ua.depositphotos.com