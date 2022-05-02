Грузія висловила невдоволення інформацією ГУР МО України

Міністерство закордонних справ Грузії викликало тимчасового повіреного у справах України Андрія Касьянова у зв'язку з інформацією, поширеною Головним управлінням розвідки Міноборони України. Про це повідомляє "Грузія онлайн".

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Українська розвідка стверджувала: "Щоб оминути санкції, російські агенти налагоджують канали контрабанди, які проходять, зокрема, територією Грузії. При цьому представники грузинських спецслужб отримали вказівку від політичного керівництва не перешкоджати діяльності контрабандистів".

На зустрічі з Андрієм Касьяновим заступник міністра Теймураз Джанджалія висловив невдоволення грузинської сторони та попросив надати своєчасні фактичні роз'яснення та докази щодо інформації української розвідки.

Джанджалія також заявив про непохитну підтримку Грузією українського народу.

Нагадаємо, Грузія відмовилася приєднуватися до фінансових та економічних санкцій Заходу проти Росії, оскільки це зашкодить населенню.

Після цього президент Зеленський відкликав посла України із Грузії на консультацію.