Італія виділить Україні 200 млн євро

Уряд Італії вирішив виділити Україні ще 200 млн євро фінансової допомоги.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив міністр фінансів Італії Даніеле Франко, повідомляє Il Sole 24 Ore.

За словами Франка, Італія не має встановлювати жодних кордонів для підтримки України.

"Наше зобов'язання – продовжувати підтримувати уряд України. Інше питання, яке виникне, – це реконструкція, хтось на зустрічах говорив про план Маршалла для України", – наголосив Франко.

Наприкінці лютого міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна отримала від Італії 110 млн євро грантової допомоги.

Раніше повідомлялося, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для спрямування грошей країн-донорів на допомогу Україні.

Рахунок затвердили після схвалення Радою директорів 9 березня виплати Україні 1,4 млрд доларів США у межах екстреного фінансування.

Нагадаємо, Україна звернулася до Міжнародного валютного фонду із проханням про підтримку у покритті фінансового дефіциту.

У зв'язку з цим МВФ погодився організувати збір коштів у розмірі $5 млрд на кожний із найближчих трьох місяців.