Італія ввела для біженців з України дозвіл на проживання терміном на 1 рік

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі підписав указ, яким українським біженцям надається дозвіл на проживання на 12 місяців. Про це повідомляє Daily News.

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"Встановлюється механізм тимчасової допомоги біженцям, які прибувають з України", - йдеться у документі.

Українцям нададуть в Італії доступ до системи охорони здоров'я, соціальних пільг та ринку праці. Кожен також отримає щомісячну допомогу у розмірі 300 євро. Ця допомога виплачуватиметься максимум три місяці.

Візи українцям видаватиме італійська поліція.

Нагадаємо, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) станом нарешті оцінює чисельність біженців, які були змушені покинути Україну через російське військове вторгнення 24 лютого, щонайменше в 4 мільйони людей.

Польща прийняла 2,3 мільйона біженців – це більше, ніж будь-яка інша європейська країна.