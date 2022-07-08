ЄС передав Держприкордонслужбі України шоломи та бронежилети на майже 1 млн євро

Європейський Союз у межах проєкту "Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)" передав Державній прикордонній службі України індивідуальні засоби захисту, зокрема шоломи та бронежилети, на загальну суму понад 977 тисяч євро.

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Про це йдеться у повідомленні представництва ЄС в Україні.

Керівник відділу Належного врядування та верховенства права Представництва ЄС в Україні Ксав’є Камю наголосив, що в умовах агресії з боку РФ Держприкордонслужба України продемонструвала найвищу відданість справі захисту безпеки кордонів, а також здатність створити умови для упорядкованого перетину кордону мільйонами громадян України, які рятувались від лиха війни.

Зокрема, з початку війни ЄС в рамках проєкту EU4IBM надавав невідкладну допомогу для підтримки роботи органів, що працюють на кордонах Україні.

"Проєкт поставив низку засобів життєзабезпечення, таких як готові страви та аптечки першої допомоги, а також іншого обладнання на суму близько 300 тис. євро для Держприкордонслужби та Державної митної служби України. Наразі тривають закупівлі для задоволення інших потреб служб, в тому числі придбання додаткових засобів індивідуального захисту, дизельних генераторів, камер тощо", - йдеться у повідомленні.

За словами керівника проєкту EU4IBM Арунаса Адоменаса, інтегроване управління кордонами є ключовим для безпечного, швидкого та належного керування пасажирами та товарами, що перетинають кордони.

"Нова реальність вимагає застосування більш ефективних інструментів та практик для управління безпрецедентно інтенсивним транскордонним потоком між Україною та її сусідами з ЄС, а також для реагування на нові виклики безпеки на інших кордонах країни, і ми підтримуємо Україну, зосередившись на найважливіших та невідкладних потребах", - додав він.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу вирішили виділити Україні фінансову допомогу у розмірі 9 млрд. євро. Частина цих грошей може піти на виплату зарплат українським медсестрам, вчителям, поліцейським, прикордонникам та іншим держпрацівникам.