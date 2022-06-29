ЄС почав постачання ЗСУ понад 90 вантажівок високої прохідності

Євросоюз розпочав постачання медичним та матеріально-технічним підрозділам ЗСУ понад 90 вантажівок підвищеної прохідності в рамках Європейського фонду світу.

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Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Вантажівки надано для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів ЗСУ.

"Допомога включає надання медичного обладнання (у тому числі польового госпіталю), інженерного обладнання (включаючи інструменти розмінування), предмети для підрозділів матеріально-технічного забезпечення (у тому числі вантажівки та інші засоби) та обладнання для підвищення здібностей кіберзахисту.

У Генштабі наголосили, що логістичне обладнання є частиною ширшої допомоги на суму 31 мільйон євро, ухваленого ще 2 грудня 2021 року для підтримки України.

ДОВІДКА:

Європейський фонд миру (EPF) був створений у березні 2021 р. для розширення можливостей ЄС забезпечувати безпеку своїм громадянам та партнерам. Це дозволяє ЄС надавати всі види обладнання та інфраструктури збройним силам партнерів ЄС відповідно до міжнародного права, прав людини та міжнародного гуманітарного права.

EPF є позабюджетним інструментом, спрямованим на підвищення можливості Союзу запобігати конфліктам, будувати мир та зміцнювати міжнародну безпеку, забезпечуючи фінансування оперативних дій у рамках Спільної зовнішньої та безпекової політики (CFSP) у військових та оборонних сферах.