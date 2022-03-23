ЄС погодився ділитися секретними даними з Україною — Bloomberg

У Європейському Союзі вирішили почати надавати Києву секретні дані, до яких раніше мали доступ лише уповноважені представники країн ЄС.

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Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg із посиланням на людей, знайомих із відповідним документом.

Схвалена угода дозволяє, зокрема, надавати українській владі супутникові знімки, які є у розпорядженні Євросоюзу.

Угода спочатку триватиме один рік і може бути продовжена. Про угоду повідомили послів ЄС на зустрічі 22 березня, уточнили у виданні.

Зазначимо, раніше глава Мнцифри Михайло Федоров спільно з компанією EOSDA закликав міжнародні компанії та організації, що займаються дистанційним зондуванням Землі, надати Україні дані із SAR-супутників для відстеження переміщення ворожих військ.

У свою чергу EOSDA вимагає оперативних та актуальних даних, щоб доносити інформацію та релевантну аналітику щодо ворожих військ та заходів озброєння (особливо дозаправки) вночі та незважаючи на хмарність, що неможливо при використанні знімків із оптичних супутників.

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