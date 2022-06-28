ЄС поставить для ЗСУ понад 90 вантажівок високої прохідності

Вантажівки будуть надані для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів ЗСУ.

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ЄС розпочав постачання Збройним силам України понад 90 вантажівок підвищеної прохідності в межах Європейського фонду миру.

Про це повідомляє Представництво ЄС в Україні.

ЄС вважає, що цей захід допомоги підвищить загальну стійкість України та допоможе зміцнити спроможність її Збройних сил. Допомога включає надання медичного обладнання (зокрема польового госпіталя), інженерного обладнання (включно з інструментами розмінування), предметів для підрозділів матеріально-технічного забезпечення (зокрема вантажівки й інші засоби) та обладнання для підвищення спроможностей кіберзахисту.

Нагадаємо, що Євросоюз передав Україні спорядження для захисту від хімічних та ядерних загроз.