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ЄС поставить для ЗСУ понад 90 вантажівок високої прохідності
Вантажівки будуть надані для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів ЗСУ.
ЄС розпочав постачання Збройним силам України понад 90 вантажівок підвищеної прохідності в межах Європейського фонду миру.
Про це повідомляє Представництво ЄС в Україні.
ЄС вважає, що цей захід допомоги підвищить загальну стійкість України та допоможе зміцнити спроможність її Збройних сил. Допомога включає надання медичного обладнання (зокрема польового госпіталя), інженерного обладнання (включно з інструментами розмінування), предметів для підрозділів матеріально-технічного забезпечення (зокрема вантажівки й інші засоби) та обладнання для підвищення спроможностей кіберзахисту.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що Євросоюз передав Україні спорядження для захисту від хімічних та ядерних загроз.