ЄС профінансує постачання зброї в Україну – вперше в історії

Глава Єврокомісії підтвердила, що ЄС вперше за свою історію профінансує постачання зброї до третіх країн – в Україну.

Європейський Союз на тлі війни Росії проти України вперше профінансує закупівлю та постачання зброї для України. Про це у своєму Twitter повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

We are stepping up our support for Ukraine.



For the first time, the EU will finance the purchase and delivery of weapons and equipment to a country under attack.



We are also strengthening our sanctions against the Kremlin.

https://t.co/qEBICNxYa1 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022

Нагадаємо, раніше сьогодні, 27 лютого, Німеччина, яка до останнього моменту відмовлялася від постачання Україні озброєнь, прийняла рішення відправити тисячу одиниць протитанкової зброї та 500 ракет земля-повітря "Стінгер".