- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
ЄС профінансує постачання зброї в Україну – вперше в історії
Глава Єврокомісії підтвердила, що ЄС вперше за свою історію профінансує постачання зброї до третіх країн – в Україну.
Європейський Союз на тлі війни Росії проти України вперше профінансує закупівлю та постачання зброї для України. Про це у своєму Twitter повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.
Нагадаємо, раніше сьогодні, 27 лютого, Німеччина, яка до останнього моменту відмовлялася від постачання Україні озброєнь, прийняла рішення відправити тисячу одиниць протитанкової зброї та 500 ракет земля-повітря "Стінгер".