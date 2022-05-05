ЄС розгляне заявку України на членство, коли настане "кращий момент"

Після того, як Європейська комісія в червні передасть свої висновки, питання буде розглянуто в Європейській раді.

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Президент Європейської ради Шарль Мішель наразі не готовий назвати конкретну дату внесення до порядку денного для лідерів ЄС розгляд заявки України на членство ЄС і має намір це зробити тоді, коли для цього "настане найкращий момент". Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україні".

"У Раді я буду зобов'язаний оцінити, коли ми будемо готові включити цю тему до порядку денного Європейської Ради. Я проконсультуюся з усіма дійовими особами, щоб оцінити, коли настане найкращий момент, і ми будемо готові провести ці дебати на рівні Ради Європи. Чи буде це?" це у червні чи пізніше – я не можу сказати сьогодні", - каже він.

Мішель пояснив, що після того, як Європейська комісія в червні передасть свої висновки, питання буде розглянуто в Європейській раді.

Президент Європейської ради також нагадав, що заявка України вже проходить усі необхідні процедури у прискореному темпі.

"По суті, через кілька днів після того, як ми отримали заявку, ми швидко ухвалили рішення, доручивши Єврокомісії надати свої висновки. Зазвичай це займає 8-9 місяців. Де-факто рішення було ухвалено за кілька днів", - додав Мішель.

За його словами, питання про членство пов'язане із загальним підходом до фундаментальних елементів – верховенства права, незалежності правосуддя, боротьби з корупцією, єдиного ринку, економічних реформ.

Нагадаємо, що 28 лютого Зеленський підписав заявку на набуття Україною членства у Євросоюзі у прискореному порядку. 1 березня вона була зареєстрована і почалася процедура її розгляду.