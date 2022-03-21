ЄС виділить Україні ще 500 млн євро

У Євросоюзі досягли згоди щодо виділення Україні 500 млн. євро в рамках Європейського фонду мирних можливостей. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Про надання додаткової суми заявив високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну економічно, фінансово, гуманітарною допомогою, підтримувати українські Збройні сили. Я радий повідомити, що ми досягли політичної згоди щодо додаткових 500 млн у рамках Європейського фонду мирних можливостей", - сказав він на прес-конференції після засідання Європейського ради на рівні міністрів закордонних справ, яке пройшло у Брюсселі.

Боррель зазначив, що всі держави-члени ЄС "продовжуватимуть ізолювати Росію, закликати до відповідальності за військові злочини, за порушення міжнародного та гуманітарного права".

За його словами, в ЄС розцінюють ситуацію як "масштабні військові злочини, вчинені російськими збройними силами проти українського народу".

Борель упевнений, що це не залишиться без відповіді.

Нагадаємо, що 16 березня Міжнародний суд ООН у Гаазі як міра забезпечення позову України проти Росії зобов'язав останню негайно призупинити військові дії, розпочаті нею 24 лютого на території України. За це рішення проголосувало 13 суддів, проти – двоє (представники самої РФ та Китаю).

Цей позов був поданий Україною до Міжнародного суду ООН 27 лютого у зв'язку зі спотворенням Росією поняття геноциду для виправдання своєї агресії.

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