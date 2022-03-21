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ЄС виділить Україні ще 500 млн євро
У Євросоюзі досягли згоди щодо виділення Україні 500 млн. євро в рамках Європейського фонду мирних можливостей. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Про надання додаткової суми заявив високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель.
"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну економічно, фінансово, гуманітарною допомогою, підтримувати українські Збройні сили. Я радий повідомити, що ми досягли політичної згоди щодо додаткових 500 млн у рамках Європейського фонду мирних можливостей", - сказав він на прес-конференції після засідання Європейського ради на рівні міністрів закордонних справ, яке пройшло у Брюсселі.
Боррель зазначив, що всі держави-члени ЄС "продовжуватимуть ізолювати Росію, закликати до відповідальності за військові злочини, за порушення міжнародного та гуманітарного права".Підписуйтеся на наш YouTube канал
За його словами, в ЄС розцінюють ситуацію як "масштабні військові злочини, вчинені російськими збройними силами проти українського народу".
Борель упевнений, що це не залишиться без відповіді.
Нагадаємо, що 16 березня Міжнародний суд ООН у Гаазі як міра забезпечення позову України проти Росії зобов'язав останню негайно призупинити військові дії, розпочаті нею 24 лютого на території України. За це рішення проголосувало 13 суддів, проти – двоє (представники самої РФ та Китаю).
Цей позов був поданий Україною до Міжнародного суду ООН 27 лютого у зв'язку зі спотворенням Росією поняття геноциду для виправдання своєї агресії.
Фото: ua.depositphotos.com