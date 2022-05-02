ЄС виплатить Україні другий транш мікрофінансової допомоги у €600 млн у травні

Європейський Союз виплатить Україні другий транш мікрофінансової допомоги у €600 млн у травні. Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на слова високопоставленого джерела в Європейській комісії.

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"Євросоюз виділив у понеділок 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги, з яких 600 млн євро вже були виплачені, 600 млн євро, що залишилися, будуть виплачені дуже скоро цього місяця", — цитує видання чиновника Єврокомісії.

За словами чиновника, 5 травня відбудеться конференція донорів, яку організовують Польща та Швеція. Конференція буде збором коштів для гуманітарної допомоги.

Говорячи загалом про відновлення України після війни, представник Єврокомісії заявив про необхідність відновлювати країну відповідно до "європейських стандартів, відповідно до європейського "зеленого" курсу, з порядком денним цифровізації, з найкращими принципами державного управління, верховенства права – у всіх сенсах – відповідно до європейських стандартів".

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд створив спеціальний адміністративний рахунок, через який Україна отримуватиме 5 млрд доларів щомісяця.