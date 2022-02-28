ЄС заборонив листинг цінних паперів держкомпаній РФ на європейських біржах

Європейський Союз у рамках другого пакету санкцій для Росії заборонив лістинг цінних паперів російських держкомпаній на своїх біржах.

Про це йдеться в Офіційному журналі ЄС, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Згідно із документом, заборонено лістинг та надання послуг на торгових майданчиках Євросоюзу для цінних паперів, випущених держкомпаніями з РФ.

Євросоюз також розширив обмеження щодо залучення боргу в євро. У свою чергу, європейським депозитаріям заборонено надавати будь-які послуги з паперами, випущеними після 12 квітня, фізичним та юридичним особам із РФ.

Крім того, Євросоюз розширив список компаній та банків, які не зможуть залучати до ЄС кошти за рахунок розміщення нових боргових зобов'язань та акцій. Зокрема, під обмеження підпали Альфа-банк, РЗ та "Совкомфлот".

Також ЄС заборонив прямо чи опосередковано купувати, продавати, надавати інвестиційні послуги чи брати участь у підготовці випусків цінних паперів та інструментів грошового ринку, випущених цими емітентами після 12 квітня.

Раніше Європейський Союз у рамках першого пакету ввів санкції проти 351 депутата Державної думи Росії, а також щодо 27 фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо, відповідно до домовленостей членів G7 Європейський Союз ухвалив рішення щодо відключення частини російських банків від SWIFT і заборонив угоди, пов'язані з управлінням резервами та активами Центрального банку РФ.