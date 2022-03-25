Євросоюз створить Трастовий фонд солідарності з Україною для відновлення країни після війни

Європейський Союз взяв на себе зобов'язання надавати всю необхідну підтримку Україні під час війни та створити Трастовий фонд, у рамках якого збиратимуть гроші на відновлення країни після завершення всіх бойових дій.

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Такого рішення дійшли лідери країн-членів ЄС за підсумками саміту в Брюсселі.

Євросоюз запрошує до участі у створенні спецфонду своїх міжнародних партнерів. Лідери країн ЄС вважають, що почати створювати Трастовий фонд для України треба розпочинати вже зараз і не відкладати цей процес на потім.

Додатково, як вважають у Євросоюзі, Україна має отримувати технічну допомогу для проведення необхідних реформ.

"Європейський Союз закликає до своєчасної організації міжнародної конференції для збирання коштів у рамках Трастового фонду солідарності України", - йдеться у висновку саміту ЄС.

Раніше європейські лідери вже шукали джерела фінансування на відновлення України після війни. Прем'єр-міністр Британії закликав розробити "План Маршалла для України", який фінансуватиметься майном російських олігархів.

У свою чергу прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Європейський Союз ухвалити рішення про виділення 100 мільйонів євро на відновлення інфраструктури України, яку руйнують російські окупаційні війська.