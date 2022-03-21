Євросоюз удвічі збільшить військову допомогу Україні

Європейський Союз удвічі збільшить військово-фінансову підтримку України у боротьбі з Російською Федерацією.

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Про це 21 березня повідомила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок на засіданні ради міністрів закордонних справ та оборони ЄС у Брюсселі, передає "Укрінформ".

За словами глави німецького МЗС, фінансова допомога сягне 1 млрд євро.

"Сьогодні ми приймаємо політичне рішення про подальшу військово-фінансову підтримку з боку ЄС для України: ми збільшуємо кошти на закупівлю техніки та озброєнь до 1 млрд євро. Тим самим ЄС хоче чітко підкреслити, що стоїть на стороні України", — заявила Бербок.

Вона зазначила, що ЄС вживає заходів, щоб "закрити всі лазівки для обходу санкцій" та виключити всі можливості для обходу обмежень.

"Всі, хто отримує вигоду від цієї війни, від цього режиму, вони та члени їхніх сімей потраплять під санкції", – попередила Бербок.

Раніше міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що "можливості Бундесверу з надання Україні озброєнь вичерпані, однак є можливість замовлення українською стороною зброї безпосередньо у німецьких виробників".

При цьому від оприлюднення деталей постачання зброї з міркувань безпеки Берлін відмовився.

Нагадаємо, 18 березня на рахунки України надійшло 300 млн євро, виділених у рамках програми макрофінансової допомоги ЄС.

Раніше Європейський Союз підписав з Україною меморандум про надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Перший транш склав 600 млн євро, перша його частина надійшла в Україну 11 березня.

У свою чергу Нацбанк України розпочав також обговорення з Міжнародним валютним фондом варіантів підтримки економіки та фінансового сектора країни у період воєнного стану.