Кабмін вирішив створити Держслужбу захисту критичної інфраструктури

Кабінет міністрів на засіданні 12 липня вирішив утворити Державну службу захисту критичної інфраструктури та забезпечення національної системи стійкості. Про це повідомив у соцмережах міністр Кабмину Олег Немчінов.

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Він зазначив, що правовими підставами для розроблення такого документу були вимоги закону про критичну інфраструктуру. Новостворений центральний орган виконавчої влади матиме спеціальний статус, його діяльність буде спрямовуватися та координуватися Кабміном.

"Заснування такої служби необхідно для створення, впровадження, розвитку та забезпечення функціонування національної системи захисту критичної інфраструктури України. Об’єктами критичної інфраструктури є об’єкти або системи, їх частини та їх сукупність, які є важливими для економіки, національної безпеки та оборони, порушення функціонування яких може завдати шкоди життєво важливим національним інтересам", - додав чиновник.

Однак Немчінов зазначив, що прийнята постанова ще має бути доопрацювана в частині встановлення граничної чисельності працівників новоутвореного органу за рахунок відповідного перерозподілу граничної чисельності працівників інших центральних органів виконавчої влади без збільшення загальної чисельності працівників у системі загалом.

У подальшому новоутвореному органу будуть передані видатки від тих органів, чисельність співробітників яких буде скорочено, що забезпечить відповідну економію коштів держбюджету.

Нагадаємо також, що місяць тому депутати з пропрезидентської фракції "Слуга народу" запропонували Верховній Раді ввести кримінальну відповідальність за несанкціоноване розповсюдження інформації про діяльність об'єктів критичної інфраструктури.

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