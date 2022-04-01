Казахстан не допомагатиме Росії обійти санкції країн Заходу

У Казахстані планують внести зміни до законодавства, щоб контролювати потік товарів, на які наклали санкції США та ЄС. Про це перший заступник глави Адміністрації президента Казахстану Тимур Сулейменов заявив в інтерв'ю EURACTIV.

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"Казахстан не буде інструментом для обходу санкцій проти Росії з боку США та ЄС. Ми дотримуватимемося санкцій. Незважаючи на те, що ми є частиною Економічного союзу з Росією, Білоруссю та іншими країнами, ми також є частиною міжнародної спільноти. Тому найменше ми хочемо, щоб до Казахстану застосовувалися вторинні санкції США та ЄС", — сказав Сулейменов.

За його словами, один із депутатів парламенту Великобританії висловив побоювання, що, ймовірно, санкції потрібно застосувати і до Казахстану, оскільки ця країна входить до Євразійського економічного союзу.

"Так, ми продовжуватимемо торгувати з Росією. Ми продовжуватимемо інвестувати в Росію і залучатимемо інвестиції для Росії: по-іншому наша економіка не може. Але ми зробимо все можливе, щоб контролювати санкційні товари", — заявив представник Адміністрації президента Казахстану.

Він зазначив, що для реалізації такого підходу будуть потрібні зміни в законодавстві.

"Казахстан поважає територіальну цілісність України. Ми не визнавали і не визнаємо ні ситуацію з Кримом, ні ситуацію з Донбасом, тому що їх не визнає ООН. Ми поважатимемо лише рішення, прийняті на рівні Організації Об'єднаних Націй", — додав Сулейменов.

При цьому Казахстан утримався під час голосувань за резолюції Генеральної Асамблеї ООН, які закликають до припинення війни.

Нагадаємо, на тлі економічних санкцій США та союзники готуються витіснити Росію зі світового нафтового ринку.

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