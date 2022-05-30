Країни ЄС не змогли домовитися щодо ембарго на російську нафту — Reuters

У неділю, 29 травня, країни Європейського Союзу не змогли домовитися про введення заборони на імпорт російської нафти, але посли ЄС спробують досягти прогресу напередодні саміту, яке відбудеться 30-31 травня.

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Про це повідомляє агентство новин Reuters із посиланням на послів ЄС.

Один із високопоставлених дипломатів ЄС зазначив, що "ще дуже багато деталей, які потрібно вирішити", аби лідери Європейського Союзу змогли зібратися у Брюсселі у понеділок, 30 травня.

Нафтове ембарго включено до шостого пакету санкцій ЄС проти РФ, через розв'язання війни проти України. До нього також входить відключення Сбербанку від системи обміну повідомленнями SWIFT .

Весь шостий пакет затримала Угорщина, яка заявляє, що нафтове ембарго "завдасть нищівного удару по її економіці". За даними Reuters, аналогічні побоювання висловили Словаччина та Чеська Республіка.

Нагадаємо, раніше глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що, на його думку, будь-які питання, пов'язані із забороною на імпорт нафти з РФ, вирішать до наступного засідання Ради, яке заплановане на 30 травня.