Країни ОДКБ не підтримують Росію у війні проти України, — розвідка

Росія вимагає від країн-членів ОДКБ ввести "миротворців" на територію України. Однак ці держави поки що відмовляються це робити.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Країни-члени Організації договору колективної безпеки (військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан) не виявляють бажання брати участь у війні проти України.

"Попри наполягання РФ, учасники ОДКБ не хочуть приймати рішення про проведення миротворчих операцій за межами своїх країн. У тому числі на території так званих "ДНР" та "ЛНР", — йдеться у повідомленні.

Натомість члени ОДКБ можуть розглянути можливість обмеженого розгортання національних контингентів на території Росії чи Білорусі. Але лише після офіційної заяви щодо нападу України на їхню територію.

"15 квітня міністр оборони Казахстану Руслан Жаксиліков заявив, що Казахстан не отримував запиту про направлення на територію України національних військ. Він підтвердив, що в ході останнього засідання військового комітету ОДКБ питання участі в збройному конфлікті на території України не розглядалося", — повідомили у ГУР.

У відомстві наголосили, що наразі всі країни-учасники ОДКБ (крім РФ та Білорусі) дотримуються нейтралітету у питанні російського вторгнення. Жодна з них не визнала анексію Криму та незалежності "ДНР"/"ЛНР".

Зазначимо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що з території Білорусі ведуться ракетні удари по Україні.

Крім того, в перші години війни російські окупанти заходили в Україну з території Білорусі.

Після цього глава Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко написав своєму колезі з Білорусі офіційний лист, у якому наголосив, що Білорусь веде війну проти України разом із Росією.

Наприкінці листа він додав: "Знайте! Ми переможемо! Будьте прокляті, тварюки!".