Крейсер "Москва" зберігає плавучість, — Міноборони Росії

Флагман Чорноморського флоту ВМФ РФ, по якому завдала ракетного удару Україна, нібито поки що тримається на плаву. Про це заявило Міноборони Росії.

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Як повідомило РИА Новости із посиланням на оборонне відомство РФ, Міноборони Росії заявляє, що крейсер "Москва" не потонув, а "зберігає плавучість".

Пожежа на ній локалізована, боєприпаси вже не вибухають. Корабель буксирують у порт.

Екіпаж евакуювали на кораблі Чорноморського Флоту, що знаходяться в районі, а "причини пожежі встановлюються".

Нагадаємо, Збройні сили України завдали двох ракетних ударів по ворожому крейсеру "Москва". Виникнення пожежі підтвердили й у Міноборони РФ.

При цьому радник президента Зеленського Олексій Арестович заявив, що внаслідок ракетного удару крейсер затонув.