КСУ припинив співпрацю з Конституційним судом Білорусі, який "сприяє збройній агресії"

Конституційний суд України вирішив припинити дію меморандуму про співпрацю з Конституційним судом Білорусі від 22 липня 2008 року у зв'язку зі збройною агресією проти України з боку Росії, що здійснюється підтримки Білорусі. Відповідну постанову №3 КСУ ухвалив 2 березня, повідомляється на його сторінці у Facebook.

"Від 24 лютого 2022 року збройна агресія проти України здійснюється також з території Республіки Білорусь. Підставою для здійснення збройної агресії проти України з території Республіки Білорусь є рішення, дії та бездіяльність усіх органів державної влади Республіки Білорусь", - сказано в постанові.

За оцінкою українського КС, органи влади Білорусі порушують загальновизнані принципи міжнародного права, підтверджені Статутом ООН, Статутом Ради Європи, Декларацією про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами, Гельсінським заключним актом, а також іншими актами міжнародного права.

"КС РБ є одним з інститутів системи органів державної влади Білорусі, рішення, дії та бездіяльність яких сприяють здійсненню збройної агресії проти України з території Білорусі. Тому подальше продовження будь-яких відносин між КС України та КС Білорусі неможливе", - заявлено в документі.

Окрім того, у середу КСУ прийняв і постанову №4, якою погодив передачу службового автотранспорту, який перебуває у користуванні, на потреби оборони України.

Нагадаємо, що раніше фактичний керівник Білорусі Олександр Лукашенко офіційно підтвердив, що з території його країни ведуться ракетні обстріли України.