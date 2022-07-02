- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Кулеба обговорив із Боррелем сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив із головою європейської дипломатії Жозепом Боррелем запровадження Європейським Союзом сьомого пакету санкцій проти Росії. Про це Кулеба написав у Twitter.
"У нашому сьогоднішньому дзвінку Жозеп Боррель я обговорили подальші кроки після того, як Україна стала країною-кандидатом у ЄС, і погодив позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ G20. Ми обидва згодні з необхідністю сьомого пакету санкцій ЄС щодо Росії та працюємо над цим", - Написав Куліба.
Нагадаємо, наприкінці червня голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель ініціював відмову від принципу прийняття одноголосних рішень під час обговорення доленосних питань для спільноти.
Нагадаємо також, Європейська рада вирішила надати Україні статусу кандидатів у члени Європейського союзу. Таке рішення було ухвалено на засіданні найвищого політичного органу ЄС у Брюсселі 23 червня.Підписуйтесь на наш Telegram канал