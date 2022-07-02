Кулеба обговорив із Боррелем сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив із головою європейської дипломатії Жозепом Боррелем запровадження Європейським Союзом сьомого пакету санкцій проти Росії. Про це Кулеба написав у Twitter.

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"У нашому сьогоднішньому дзвінку Жозеп Боррель я обговорили подальші кроки після того, як Україна стала країною-кандидатом у ЄС, і погодив позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ G20. Ми обидва згодні з необхідністю сьомого пакету санкцій ЄС щодо Росії та працюємо над цим", - Написав Куліба.

In our call today, @JosepBorrellF and I discussed further steps after Ukraine became an EU candidate country and coordinated positions ahead of the G20 Foreign Ministers meeting. We both agree on the need for the seventh EU sanctions package on Russia and we are working on it. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 2, 2022

Нагадаємо, наприкінці червня голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель ініціював відмову від принципу прийняття одноголосних рішень під час обговорення доленосних питань для спільноти.

Нагадаємо також, Європейська рада вирішила надати Україні статусу кандидатів у члени Європейського союзу. Таке рішення було ухвалено на засіданні найвищого політичного органу ЄС у Брюсселі 23 червня.