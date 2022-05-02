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На Донбасі ворог 12 разів атакував позиції ЗСУ та зазнав великих втрат

На Донбасі ворог 12 разів атакував позиції ЗСУ та зазнав великих втрат
ВСУ

Протягом 2 травня угруповання Об'єднаних сил відбило 12 атак російських військ. Про це повідомив штаб ООС.

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Російським окупантам завдали значної шкоди — знищили 6 танків, 22 одиниці бойової броньованої техніки та 8 автомобілів, а також 5 артилерійських систем.

На Донбасі українська ППО збила 5 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

За словами голови Луганської ОВ Сергія Гайдая, на окупованих територіях росіяни продовжують терор мирного населення. Він також додав, що в містах Рубіжному та Попасній через обстріл військ РФ не залишилося жодної вцілілої будівлі.

Нагадаємо, що одна з найкращих освітніх установ Луганської області - Лисичанська гімназія - згоріла вщент після обстрілу військами РФ. Будівля входила до Бельгійської архітектурної спадщини.

Раніше, 24 квітня, російські окупанти знищили 7 храмів та ісламський центр у Луганській області. Серед них пам'ятник культурної спадщини – Свято-Катериненський храм у Щасті, якому було 102 роки.

Автор:
Сергій Горєлов