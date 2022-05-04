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Літак "судного дня" Путіна помітили над Москвою. Він потрібний президенту для управління країною на випадок ядерної війни

Літак "судного дня" Путіна помітили над Москвою. Він потрібний президенту для управління країною на випадок ядерної війни

У небі над Москвою кілька днів літає літак “судного дня” Іл-80 президента Росії Володимира Путіна. У Кремі заявляють, що судно мають намір задіяти на параді на честь Дня перемоги 9 травня.

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Про це повідомляє видання The Daily Mail.

Іл-80 збудували спеціально для того, щоб російський лідер міг керувати країною в умовах ядерної війни або реальної загрози ядерного удару.

Фото 2 — Літак "судного дня" Путіна помітили над Москвою. Він потрібний президенту для управління країною на випадок ядерної війни
Літак Іл-80 у небі над Москвою. Фото: The Daily Mail

Літак "судного дня" без вікон, крім кабіни, відомий як "Літаючий Кремль", не з'являвся на святкуванні Дня перемоги з 2010 року.

"Його повторна поява є ознакою того, що Путін хоче надіслати попереджувальний сигнал Заходу", — вважають у виданні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що, на його думку, "всі країни світу" мають бути готові до того, що російський лідер Володимир Путін може використати тактичну ядерну зброю проти України.

У свою чергу заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв   розповів, у яких чотирьох випадках Росія може застосувати ядерну зброю:

  1. Коли по території Росії буде завдано удару з використанням засобів ядерного ураження.
  2. У разі застосування ядерної зброї проти Росії чи її союзників.
  3. Якщо буде посягання на критичну інфраструктуру, внаслідок якого російські сили ядерного стримування можуть бути паралізовані.
  4. У разі акту агресії проти Росії або її союзників, внаслідок якого під загрозою виявилося б існування країни.
Автор:
Віта Молодан