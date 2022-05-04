Літак "судного дня" Путіна помітили над Москвою. Він потрібний президенту для управління країною на випадок ядерної війни

У небі над Москвою кілька днів літає літак “судного дня” Іл-80 президента Росії Володимира Путіна. У Кремі заявляють, що судно мають намір задіяти на параді на честь Дня перемоги 9 травня.

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Про це повідомляє видання The Daily Mail.

Іл-80 збудували спеціально для того, щоб російський лідер міг керувати країною в умовах ядерної війни або реальної загрози ядерного удару.

Літак Іл-80 у небі над Москвою. Фото: The Daily Mail

Літак "судного дня" без вікон, крім кабіни, відомий як "Літаючий Кремль", не з'являвся на святкуванні Дня перемоги з 2010 року.

"Його повторна поява є ознакою того, що Путін хоче надіслати попереджувальний сигнал Заходу", — вважають у виданні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що, на його думку, "всі країни світу" мають бути готові до того, що російський лідер Володимир Путін може використати тактичну ядерну зброю проти України.

У свою чергу заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв розповів, у яких чотирьох випадках Росія може застосувати ядерну зброю: