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Літак "судного дня" Путіна помітили над Москвою. Він потрібний президенту для управління країною на випадок ядерної війни
У небі над Москвою кілька днів літає літак “судного дня” Іл-80 президента Росії Володимира Путіна. У Кремі заявляють, що судно мають намір задіяти на параді на честь Дня перемоги 9 травня.
Про це повідомляє видання The Daily Mail.
Іл-80 збудували спеціально для того, щоб російський лідер міг керувати країною в умовах ядерної війни або реальної загрози ядерного удару.
Літак "судного дня" без вікон, крім кабіни, відомий як "Літаючий Кремль", не з'являвся на святкуванні Дня перемоги з 2010 року.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Його повторна поява є ознакою того, що Путін хоче надіслати попереджувальний сигнал Заходу", — вважають у виданні.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що, на його думку, "всі країни світу" мають бути готові до того, що російський лідер Володимир Путін може використати тактичну ядерну зброю проти України.
У свою чергу заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв розповів, у яких чотирьох випадках Росія може застосувати ядерну зброю:
- Коли по території Росії буде завдано удару з використанням засобів ядерного ураження.
- У разі застосування ядерної зброї проти Росії чи її союзників.
- Якщо буде посягання на критичну інфраструктуру, внаслідок якого російські сили ядерного стримування можуть бути паралізовані.
- У разі акту агресії проти Росії або її союзників, внаслідок якого під загрозою виявилося б існування країни.