Макрон чи Ле Пен: У Франції розпочався другий тур президентських виборів

У Франції розпочинається голосування у другому турі президентських виборів. За посаду глави країни змагаються чинний президент Еммануель Макрон та лідер "Національного об'єднання" Марін Ле Пен, яка вважає Крим російським.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Вранці 24 квітня у Франції розпочалося голосування у другому турі президентських виборів, у якому змагаються чинний президент Еммануель Макрон та лідер "Національного об'єднання" Марін Ле Пен.

Виборчі дільниці відкрилися о 8 годині ранку і працюватимуть до 19:00 або 20:00. Після теледебатів між кандидатами, які пройшли 21 квітня, майже 60% глядачів назвали Макрона переконливішим, 39% – Ле Пен.

Нагадаємо, у перший тур виборів 10 квітня вийшли Еммануель Макрон з 27,84% голосів та з незначним відривом від нього – 23,15%, Марін Ле Пен.

Обидва кандидати, які вийшли у другий тур , засуджують вторгнення Росії в Україну, хоча раніше Марін Ле Пен симпатизувала політиці Володимира Путіна, критикувала ЄС і НАТО.

13 квітня Ле Пен заявила в інтерв'ю телеканалу BFM, що, як і раніше, вважає Крим російським і не жалкує, через те, що їй заборонили в'їзд в Україну через таку позицію.