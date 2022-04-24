Макрон лідирує на виборах президента Франції - ЗМІ

Сьогодні, 24 квітня, у Франції відбувається другий тур президентських виборів. Емманюель Макрон лідирує – він набирає від 55% до 58% голосів, повідомляє бельгійський телеканал RTBF.

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Виборчі дільниці відкрилися о 8 годині ранку та працюватимуть до 19:00 або 20:00. Президент Франції обирається загальним, прямим та таємним голосуванням на п'ять років і може бути переобраний один раз.

Станом на 17.00 за паризьким часом явка виборців у другому турі виборів президента Франції склала 63,23%. Це один з найнижчих результатів останнім часом.

Нагадаємо, за підсумками першого туру виборів, який пройшов 10 квітня, у другий етап вийшли Емманюель Макрон з 27,84% голосів та з незначним відривом від нього — 23,15%, Марін Ле Пен.

Після теледебатів між кандидатами, які пройшли 21 квітня, майже 60% глядачів назвали Макрона переконливішим, 39% – Ле Пен.

При цьому лідер "Національного об'єднання" Марін Ле Пен вважає Крим російським.