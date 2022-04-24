- Тип
- Важливо Важливо
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Макрон лідирує на виборах президента Франції - ЗМІ
Сьогодні, 24 квітня, у Франції відбувається другий тур президентських виборів. Емманюель Макрон лідирує – він набирає від 55% до 58% голосів, повідомляє бельгійський телеканал RTBF.
Виборчі дільниці відкрилися о 8 годині ранку та працюватимуть до 19:00 або 20:00. Президент Франції обирається загальним, прямим та таємним голосуванням на п'ять років і може бути переобраний один раз.
Станом на 17.00 за паризьким часом явка виборців у другому турі виборів президента Франції склала 63,23%. Це один з найнижчих результатів останнім часом.
Нагадаємо, за підсумками першого туру виборів, який пройшов 10 квітня, у другий етап вийшли Емманюель Макрон з 27,84% голосів та з незначним відривом від нього — 23,15%, Марін Ле Пен.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Після теледебатів між кандидатами, які пройшли 21 квітня, майже 60% глядачів назвали Макрона переконливішим, 39% – Ле Пен.
При цьому лідер "Національного об'єднання" Марін Ле Пен вважає Крим російським.