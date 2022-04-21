Масштабний наступ російської армії на сході ще не розпочався, – Данилов

Секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що великий наступ російської армії на Донецьку та Луганську області ще не розпочався, проте він очікується незабаром.

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Свою думку Данилов озвучив в ефірі радіо "НВ".

Він підтвердив, що справді, як заявляли в Генштабі ЗСУ, 19 квітня вранці розпочалися бої по всій лінії фронту на Донбасі та території Харківської області, але вони були "пробними".

"Їхня спроба була невдалою. Тому вони продовжуватимуть ці спроби. Коли почнеться так званий великий наступ, це лише питання часу. Я хотів би відзначити: якщо хтось каже, що це буде остання і вирішальна битва, я б не був таким оптимістичним. Попереду може бути багато різних речей, це не буде останній бій", — резюмував Данилов.

При цьому раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що великі сили російської армії сконцентрувалися на Донбасі і розпочали наступ. Водночас міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що в Україні розпочинається наступна фаза "спецоперації", тобто російсько-української війни.