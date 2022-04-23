Ми не готові до військового розблокування наших міст – Зеленський

Військово-політичне керівництво України не готове до військового розблокування тимчасово окупованих Росією українських територій.

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Про це сьогодні під час прес-конференції заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, керівництво країни має повне моральне право на військове розблокування українських міст .

" Ми маємо велику надію на те, що ми зможемо це зробити. Чи готові ми зараз? Ні. Нікому не вірте щодо військового розблокування. На сьогодні ми не готові", – наголосив Зеленський .

Він також додав , що військовослужбовці Збройних сил України , які перебувають у заблокованому Маріуполі, чудово це розуміють.

Раніше Зеленський заявив, що Україна вийде з будь-яких переговорів із Росією, якщо російські війська знищать людей у Маріуполі, а представники окупаційної адміністрації проведуть так званий "референдум" на тимчасово окупованих територіях.