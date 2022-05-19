Молдова дозволила українським біженцям залишитися до кінця війни, а Україні передасть допомогу на $3,5 млн

Молдова надасть Україні допомогу, передавши, зокрема, матеріальні цінності на 39,2 млн леїв (2,05 млн доларів) від Міністерства внутрішніх справ та на 27,5 млн леїв (1,44 млн доларів) від Міністерства охорони здоров'я.

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Таке рішення ухвалила напередодні Комісія з надзвичайних ситуацій під головуванням прем'єр-міністра Наталії Гаврилиці, повідомляє прес-служба молдавського уряду.

Відправлять в Україну і товари на суму 830,8 тисячі леїв (44 тисячі доларів), які перебувають у віданні Міністерства праці та соціального захисту та були раніше отримані у вигляді гуманітарної допомоги для біженців.

Також вирішено, що обмеження терміну перебування на території Молдови для громадян України та членів їх сімей (не більше 90 календарних днів протягом будь-якого 180-денного періоду) не діятиме протягом надзвичайного стану. Нагадаємо, влада Молдови раніше заявила, що він триватиме стільки, скільки йтиме війна в Україні.

Крім того, з українців не стягуватимуть державне мито у розмірі 1440 леїв за надання права на тимчасове проживання у робочих цілях.

Ще одне рішення стосується надання за заявою громадянам України права тимчасового проживання в робочих цілях без зобов'язання дотримання умови виплати щодо прогнозованої в Молдові на поточний рік середньомісячної заробітної плати.

Комісія з НС також розпорядилася виділити з державного інтервенційного фонду 6,7 млн ​​леїв районній владі та 1,8 млн леїв місцевій владі для покриття поточних витрат тимчасових центрів розміщення біженців. Центрам для біженців, створеним центральними держустановами, виділять 2,3 млн леїв.

Ще 230 тисяч леїв буде розподілено між центрами, підвідомчими Міністерству праці та соціального захисту населення, а 192,8 тисячі леїв – центрами, підвідомчими Міністерству освіти і науки.

Нагадаємо при цьому, що влада Молдови не збирається надавати Україні військову допомогу, обмежившись лише гуманітарною, у тому числі допомогою біженцям. Як заявляла вже неодноразово президент Молдови Майя Санду, її країна у конфлікті Росії та України зберігає нейтралітет.