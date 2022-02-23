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МЗС рекомендує громадянам України негайно залишити територію Росії

посольство україни
Посольство України в РФ. Фото: provizu.ru

Ескалація напруженості на Донбасі з боку РФ може позначитися на українцях, які перебувають у Росії. Про це заявило Міністерство закордонних справ України.

"У зв'язку з посиленням російської агресії проти України, що, зокрема, може призвести до суттєвого обмеження можливостей надання консульської допомоги на території Російської Федерації, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває у цій країні, негайно залишити її територію", — йдеться у повідомленні.

МЗС зазначає, що нехтування цими рекомендаціями призведе до значного ускладнення захисту українців, які перебувають на території Росії.

При цьому в РФ продовжують діяти дипломатичні установи України, які готові допомогти. Вони знаходяться в Москві, Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону, Єкатеринбурзі та Новосибірську.

У зв'язку з ризиком повномасштабного вторгнення російських військ в Україну багато країн рекомендували своїм громадянам залишити країну.

З України евакуювали і співробітників дипломатичних місій. Австралія спочатку перенесла посольство з Києва до Львова, а потім закрила його.

Росія також вирішила евакуювати дипломатів із України.

Автор:
Сергій Горєлов