МЗС України відреагувало на вибухи у Придністров'ї: засуджує втягування невизнаної республіки у війну

У Міністерстві закордонних справ України заявляють про стурбованість безпековою ситуацією у Придністровському регіоні Республіки Молдова та засуджують спроби втягнути його у війну Росії проти України. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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"Хвиля повідомлень 21-26 квітня про мінування навчальних закладів, напад на будівлю так званого "міністерства державної безпеки", руйнування двох радіовеж у Григоріопольському районі та вибухи на аеродромі у Тирасполі співпали у часі із заявами російського військового командування про намір загарбати увесь південь України і встановити сухопутний коридор із Придністровським регіоном Молдови", - сказано у ньому.

Водночас українське МЗС не дає жодної прямої оцінки цим подіям, так само як і не прив'язує їх безпосередньо до будь-яких дій.

"Україна рішуче підтримує територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів, засуджує відчайдушні спроби втягнути Придністровський регіон Молдови у розв’язану РФ 24 лютого повномасштабну війну проти України та закликає до деескалації напруги", - йдеться у заяві.

У зовнішньополітичному відомстві наголошують, що продовжують уважно відслідковувати подальший розвиток подій, висловлюючи при цьому впевненість у спроможності української армії зруйнувати будь-які плани РФ в Україні.

"Збройні сили України надійно захищають нашу державу та готові зруйнувати будь-які подальші підступні плани агресора на українській території, зокрема і на Південнобузькому напрямку", - заявили у міністерстві.

Зазначимо, що в Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України прямо заявили, що вважають останні події в Придністров'ї організованими Росією провокаціями для його залучення у війну проти України.

У свою чергу напередодні Головне управління розвідки Міністерства оборони України назвало цей обстріл одним із низки провокативних заходів, організованих Федеральною службою безпеки Росії для нагнітання панічних та антиукраїнських настроїв у ПМР.

У Кремлі ж раніше у вівторок обтічно заявили, що "спостерігають за ситуацією" в ПМР, а в російському Міністерстві закордонних справ РФ стверджують, що "хотіли б уникнути" розвитку сценарію, за якого Росія буде змушена втрутитися в ситуацію в Придністров'ї. При цьому російська сторона натякає, що саме Україна нібито намагається втягнути ПМР у свою війну з Росією.

Джерело фото: ua.depositphotos.com