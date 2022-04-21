На Донбасі ЗСУ знищили 6 російських танків, 8 БПЛА "Орлан-10" та іншу техніку

Військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил у четвер, 21 квітня, відбили 10 атак російських військ і завдали їм значних втрат. Про це повідомляє штаб ООС.

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Українські воїни знищили 6 танків, 8 одиниць броньованої та 15 одиниць автомобільної техніки, 4 артилерійські системи.

Підрозділи протиповітряної оборони збили 2 літаки: Су-34 та Су-25. Знищено також 8 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Російська армія намагається наступати на Донбасі у вузьких проходах, де вона створює чисельну перевагу, вважає радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

За його словами, росіяни підтягли на Донбас резерв чисельністю 25 тисяч людей. Таку ж тактику вони використали під час битви за Київ, яка закінчилася поразкою окупантів.

На Донецькому напрямку, в районі міста Мар'їнка, внаслідок контрнаступу українських військ ворог зазнав втрат і відступив .