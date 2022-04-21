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На Донбасі ЗСУ знищили 6 російських танків, 8 БПЛА "Орлан-10" та іншу техніку
Військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил у четвер, 21 квітня, відбили 10 атак російських військ і завдали їм значних втрат. Про це повідомляє штаб ООС.
Українські воїни знищили 6 танків, 8 одиниць броньованої та 15 одиниць автомобільної техніки, 4 артилерійські системи.
Підрозділи протиповітряної оборони збили 2 літаки: Су-34 та Су-25. Знищено також 8 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".
Російська армія намагається наступати на Донбасі у вузьких проходах, де вона створює чисельну перевагу, вважає радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За його словами, росіяни підтягли на Донбас резерв чисельністю 25 тисяч людей. Таку ж тактику вони використали під час битви за Київ, яка закінчилася поразкою окупантів.
На Донецькому напрямку, в районі міста Мар'їнка, внаслідок контрнаступу українських військ ворог зазнав втрат і відступив .