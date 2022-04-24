На Донеччині скоротили комендантську годину

З понеділка, 25 квітня, на Донеччині змінюється тривалість комендантської години. Тепер вона діятиме з 20:00 до 05:00. Розпорядження про це підписав голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

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"З завтрашнього дня, 25 квітня, обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме з 20:00 до 05:00. Закликаю всіх дотримуватись встановлених правил — це питання особистої та громадської безпеки" — йдеться у повідомленні.

До цього в області комендантська година діяла з 19:00 до 6:00.

Скорочення комендантської години відбулося, незважаючи на те, що розпочалася битва за Донбас, і ситуація в області дуже напружена.

Нагадаємо, у деяких областях скасували комендантську годину на час Великодньої ночі.

А з 20 квітня 2022 року на території Одеси та Одеської області час комендантської години скоротили на годину, тепер діятиме – з 22:00 до 05:00.