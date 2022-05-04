На Київщині горить ліс біля Чорнобильської зони, — Кличко

На Київщині розпочалися пожежі — горить близько одного гектара лісу в Іванківському районі, біля села Розважів.

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Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Також горить ліс поблизу села Дитятки в Чорнобильській зоні. Працюють на ліквідації пожеж бійці ДСНС та піротехніки, задіяно спецтехніку. Прошу киян, якщо буде задимленість у місті, не панікувати. Закривайте вікна у приміщеннях і не перебувайте на вулиці», - зазначив він.

Нагадаємо, 4 травня, увечері мешканці Миколаєва та Одеси чули вибухи. Мер Миколаєва підтвердив інформацію про вибухи та попросив усіх залишатися в укриттях.