На Вінниччині скоротили тривалість комендантської години

З суботи, 23 квітня, комендантська година на території Вінницької області завершуватиметься о 5 ранку. Про це заявив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

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"Прошу віруючих відповідально поставитися до вимог воєнного стану під час святкування Великодня у неділю, 24 квітня. І не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - зазначив він.

З суботи, 23 квітня, комендантська година у регіоні зменшиться. Тепер вона діятиме з 23:00 до 5:00.

Зараз у Вінницькій області комендантська година триває з 22:00 до 06:00.

Нагадаємо, Великодня ніч на Одещині та у Львівській областях пройде без комендантської години.

Раніше у Хмельницькій та Дніпропетровській областях також вирішили скасувати комендантську годину у Великодню ніч.