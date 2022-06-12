"Намагається знищити культуру": Байден назвав головну мету Путіна у війні проти України

Президент країни-агресора Російської Федерації Володимир Путін хоче знищити незалежну українську культуру, бо вважає, що її просто не існує.

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Про це на брифінгу заявив американський лідер Джо Байден.

"Погляньте, що він (Путін - ред.) робить. Він стирає з лиця землі не тільки те, що залишилося. Він знищує всі їхні культурні центри, музеї, школи, пам'ятки. Він намагається знищити культуру України", - заявив Байден.

За його словами, Захід продовжить надавати Україні допомогу навіть попри економічні проблеми.

"Думка, що ми можемо стояти осторонь і дозволити цьому статися, просто неможлива. Неможливо. І тому ми посилили НАТО і тому ми допомагаємо Україні", - додав Байден.

Нагадаємо, у суботу, 11 червня, Джозеф Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський проігнорував попередження про те, що Російська Федерація вторгнеться до його країни 24 лютого.

Водночас США продовжують надавати Україні фінансову та військову допомогу. Зокрема, 10 червня, Штати виділили Україні додаткову пряму бюджетну допомогу в розмірі $7,5 млрд.