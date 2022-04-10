Наступні етапи вступу України до ЄС будуть прийняті під час червневого саміту ЄС

Заступник голови ВП Ігор Жовква заявив, що під час саміту Євросоюзу 25-26 червня будуть прийняті рішення за наступними етапами на шляху вступу України до Євросоюзу. Україна може вступити до ЄС протягом найближчих кількох років.

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Під час саміту Євросоюзу 25-26 червня будуть ухвалені рішення щодо наступних етапів на шляху вступу України до ЄС . Про це в інтерв'ю « Європейській правді » повідомив заступник голови офісу президента Ігор Жовква.

«Орієнтири – наступний черговий саміт ЄС, тобто засідання Європейської ради, де буде ухвалено рішення щодо наступних етапів. Це 25-26 червня, якщо я не помиляюсь. Ми на цей саміт точно маємо вийти з відповідним рішенням Європейської ради, а далі - початок переговорів про вступ, і там ми теж намагатимемося робити їх швидше», – заявив Жовква.

За його словами, Україна може вступити до Євросоюзу протягом найближчих кількох років і при цьому Україна не отримувала від Угорщини сигналів щодо стримування цього вступу.

«Я не говорив би, що Угорщина зараз збирається щось блокувати на європейському треку для України. Принаймні ми не спостерігаємо таких ознак, і ми сподіваємося, що такого не буде. По НАТО була зовсім інша історія. Але щодо ЄС сподіватимемося, що вистачить совісті, мудрості для того, щоб цей рух України не стримувати», – сказав Жовква.

Нагадаємо, що вчора, 9 квітня, прем'єр-міністр Словацької республіки Едуард Гегер повідомив , що Словаччина наполягатиме на вступі України до Європейського Союзу.

На день раніше, 8 квітня, Київ відвідала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, яка передала президентові України Володимиру Зеленському анкету для вступу до ЄС.