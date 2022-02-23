"Немає сенсу": Блінкен скасував зустріч із Лавровим, заплановану на 24 лютого

Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що скасував заплановану на 24 лютого зустріч із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим через визнання Москвою "ДНР" та "ЛНР" незалежними державами.

Про це він сказав під час прес-конференції, пише Reuters.

"Минулого тижня я домовився зустрітися з міністром закордонних справ Росії Лавровим на цьому тижні, 24 лютого, для обговорення спільних занепокоєнь наших країн з питань європейської безпеки. Але лише за умови, що Росія не вторгнеться в Україну. Оскільки ми бачимо, що вторгнення почалося ...зустріч не має сенсу", — заявив Блінкен.

Він також наголосив, що вже поінформував Лаврова про відміну зустрічі.

За словами Блінкена, США із союзниками готові робити все, щоб запобігти ще гіршому сценарію — повномасштабному нападу на всю Україну.

"Ми не дозволимо Росії прикидатися дипломатом, водночас прискорюючи свій марш шляхом конфлікту і війни", — додав він.

За словами Блінкена, промова президента Путіна ясно дала світові зрозуміти, що він не розглядає Україну як суверенну державу, яка має право на територіальну цілісність та незалежність.

"Тепер, коли ми почули думку Путіна про те, що Україна не є суверенною країною, це підтверджує те, про що ми говорили раніше: Путін направив понад 150 000 військовослужбовців до українського кордону не через безневинні військові навчання України, не у відповідь на загрозу агресії з боку України, не заради того, щоб зупинити сфабрикований "геноцид" на Донбасі. Його мета підкорити та завоювати Україну", — заявив Блінкен.

За його словами, справжня мета Путіна — відтворення Російської імперії та монопольний вплив у регіоні.

"Це найбільша загроза безпеці в Європі з часів Другої світової війни", — додав Блінкен.

Він підкреслив, що, незважаючи на "відновлення російського вторгнення", США та їхні партнери, як і раніше, будуть відкриті для дипломатії "в тій мірі, якою це можливо".

"США залишаються прихильними до дипломатії і готові до діалогу з Росією, якщо вона запевнить міжнародне співтовариство у серйозності своїх намірів до деескалації та у бажанні пошуку дипломатичного рішення", — заявив Блінкен.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден 22 лютого заявив, що рішення РФ визнати частину українського Донбасу незалежними державами — кричущий випадок. Тому США вже зараз запроваджують жорсткі санкції проти Росії, а саме щодо суверенного боргу РФ та російських еліт.