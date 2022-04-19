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Нідерланди надішлють Україні важку бойову техніку
У зв'язку з тим, що Росія активувала бойові дії на Донбасі, Нідерланди вирішили допомогти Україні важкою технікою. Про це заявив прем’єр-міністр країни Марк Рютте.
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За його словами, Нідерланди разом із союзниками розглядають також можливості додаткових постачань важкої техніки.
Перед цим парламент Італії практично одностайно також схвалив постачання зброї Україні.
Причому спочатку прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі вважав імовірною швидку перемогу Росії.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц має намір збільшити військовий бюджет Німеччини на 2 млрд євро, і більшість цих грошей підуть на допомогу Україні.