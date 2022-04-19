Нідерланди надішлють Україні важку бойову техніку

У зв'язку з тим, що Росія активувала бойові дії на Донбасі, Нідерланди вирішили допомогти Україні важкою технікою. Про це заявив прем’єр-міністр країни Марк Рютте.

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"Я висловлюю нашу підтримку, коли Росія починає новий наступ. Нідерланди відправлять в Україну більш важку техніку, зокрема бронетехніку", — стверджує Рютте.

За його словами, Нідерланди разом із союзниками розглядають також можливості додаткових постачань важкої техніки.

Перед цим парламент Італії практично одностайно також схвалив постачання зброї Україні.

Причому спочатку прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі вважав імовірною швидку перемогу Росії.

Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц має намір збільшити військовий бюджет Німеччини на 2 млрд євро, і більшість цих грошей підуть на допомогу Україні.