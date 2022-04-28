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Німеччина припускає зупинку подачі газу Росією, — Шольц
ФРН має бути готова, що РФ може припинити постачання газу, як це сталося з Польщею та Болгарією, вважає канцлер повідомляє Spiegel.
"Потрібно бути готовим до цього. А ми вже були готові перед початком війни та знаємо, що нам робити", - сказав Шольц.
За його словами, дії президента РФ Володимира Путіна важко передбачити.
Шольц також сказав, що тільки повне виведення кремлівських військ з України може уможливити припинення санкцій.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він вважає, що ці заходи завдають істотного удару по економіці Росії.
Нагадаємо, уряд ФРН рішуче має намір знизити залежність Німеччини від постачання енергоносіїв з Росії або відмовитися від них зовсім. Для цього влада просить громадян зменшити споживання енергоресурсів.
При цьому Бундестаг на засіданні 28 квітня виступив за всебічну підтримку України у її війні проти російської агресії, зокрема допустивши постачання для цієї мети важкого озброєння.