Німеччина припускає зупинку подачі газу Росією, — Шольц

ФРН має бути готова, що РФ може припинити постачання газу, як це сталося з Польщею та Болгарією, вважає канцлер повідомляє Spiegel.

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"Потрібно бути готовим до цього. А ми вже були готові перед початком війни та знаємо, що нам робити", - сказав Шольц.

За його словами, дії президента РФ Володимира Путіна важко передбачити.

Шольц також сказав, що тільки повне виведення кремлівських військ з України може уможливити припинення санкцій.

Він вважає, що ці заходи завдають істотного удару по економіці Росії.

Нагадаємо, уряд ФРН рішуче має намір знизити залежність Німеччини від постачання енергоносіїв з Росії або відмовитися від них зовсім. Для цього влада просить громадян зменшити споживання енергоресурсів.

При цьому Бундестаг на засіданні 28 квітня виступив за всебічну підтримку України у її війні проти російської агресії, зокрема допустивши постачання для цієї мети важкого озброєння.