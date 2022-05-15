Німеччина ухвалила політичне рішення відмовитися від російського газу, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що Німеччина ухвалила принципове політичне рішення відмовитись від російського газу. Про це Кулеба повідомив на Facebook.

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"Два місяці тому Німеччина говорила, що нафтове ембарго проти Росії неможливо. А зараз Німеччина є однією з провідних держав, які справді проштовхують нафтове ембарго. Ми багато говорили про ембарго на газ. Моє враження, принципове політичне рішення про те, що залежність Німеччини від російського газу є величезною проблемою і ця залежність має бути розірвана, – заведено", - сказав Кулеба.

За його словами, у Німеччині є й ті, кому не подобаються санкції проти Росії та постачання зброї в Україну, але їхня меншість.

Міністр також додав, що під час його зустрічі з керівництвом Німеччини сторони також обговорили членство України в ЄС.

"Я їм сказав дуже просту річ. Це все одно відбудеться, це неминуче, і однозначно Україна отримає статус кандидата рано чи пізно. Ми хочемо, щоб це сталося рано, вчасно, наприкінці червня на саміті ЄС. Тому вибір перед німецькими елітами дуже простий. - або очолити цей процес і вписати свої імена в історію Європи, або це все одно відбудеться без їхнього лідерства", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ повідомили про те, що Єврокомісія розглядає можливість запровадження граничних цін на газ, у разі якщо будуть перебої з його поставками з Росії.

Путін 31 березня заявив, що він підписав указ про новий порядок розрахунків за російський газ із так званими "недружніми країнами" в рублях. До списку таких країн включено всі держави-члени ЄС.

Незважаючи на ультиматуми Путіна, всі країни цивілізованого світу відмовилися від вимоги оплачувати постачання газу карбованцями. Зокрема, міністри енергетики країн G7 відкрито та офіційно відкинули вимогу Росії здійснювати оплату за газ російськими рублями. Німеччина одна з перших заявила, що не погодиться на ці умови. У свою чергу, Європейська комісія попередила держави-члени ЄС про те, що купівля газу за рублі стане порушенням санкцій проти Росії.

При цьому Росія, за допомогою своїх дипломатів, намагається завадити Євросоюзу знайти альтернативні джерела газу.