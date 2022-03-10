Ніхто не забиратиме до армії непідготовлених людей, — Резніков

Українську армію комплектуватимуть навченими бійцями, але військовозобов'язаним слід залишатися на зв'язку з центром комплектування за місцем проживання. Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив у відеозверненні.

Він зазначив, що на фронті не потрібні непідготовлені та недосвідчені люди, а також попросив залишатися на зв'язку та повідомляти про свої переїзди до місцевих центрів комплектування.

"Наша армія зупиняє більш численного ворога, тому що вона мотивована, краще навчена та озброєна. Ми не переможемо Росію кількістю. Ми подолаємо її якістю. У бойові підрозділи будуть відправлятися ті, у кого є відповідні навички, зброя та обладнання", - наголосив Резніков. .

За його словами, вони повинні залишатися на зв'язку, щоб Міноборони могло планувати подальші дії.

Нагадаємо, ще до початку повномасштабного вторгнення військ РФ президент України Володимир Зеленський видав указ про заклик резервістів у особливий період та оголосив про запуск програми економічного патріотизму.

Коли розпочалися бої, в Україні оголосили загальну мобілізацію населення для відсічі російським загарбникам.

Насамперед закликали оперативний резерв — колишніх військовослужбовців до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії за контрактом або під час однієї з попередніх хвиль мобілізації — ветеранів бойових дій, починаючи з 2014 року.