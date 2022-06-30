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Нового омбудсмена призначять на найближчому засіданні парламенту
Голосування за призначення народного депутата Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого Верховної Ради України з прав людини відбудеться на найближчому засіданні парламенту.
Про це повідомила речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук.
Зазначається, що 30 червня відбулося засідання депутатської фракції "Слуга Народу", в ході якого розглянули план законопроектних робіт необхідних для входження України до ЄС, які Верховна Рада планує розглянути найближчим часом.
Також обговорили кандидатуру на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"На цю посаду запропоновано народного депутата, чинного голову Комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, нацменшин і міжнаціональних відносин Дмитра Лубінця. Голосування відбудеться на найближчому засіданні парламенту", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 21 червня запропонував призначити на посаду уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця.
Вже через тиждень Комітет Верховної ради з прав людини погодив кандидатуру Дмитра Лубінця на дану посаду.