Окупанти насильно вивезли до Росії вже півмільйона українських громадян

Про це під час звернення до парламенту Естонії сказав президент Володимир Зеленський.

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"На сьогодні понад 500 тисяч українців примусово переміщено. Це ніби окупанти поставили собі за мету вивезти весь Таллінн. Ціле місто", — сказав Зеленський.

За його словами, російські військові позбавляють українців документів, все у них забирають, у тому числі телефони.

"Їх намагаються перевезти до віддалених регіонів Російської Федерації. Всіляко перешкоджають спробам повернення в Україну. Дітей розлучають із батьками і хочуть направити на незаконне усиновлення до російських родин. В українських містах, які стали жертвами російських ударів, убито вже десятки тисяч людей. По житлових районах, цивільної інфраструктурі російська армія застосовує всі види артилерії, всі види ракет, авіабомб, зокрема фосфорні бомби", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російської армії в оточеному Маріуполі від рук загарбників загинуло вже 20-22 тисячі людей.