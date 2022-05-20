Окупанти продовжують обстрілювати Донеччину та Луганщину: за добу пошкоджено понад 80 цивільних об'єктів

Російські окупанти протягом останньої доби обстріляли понад 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 83 цивільних об’єкти.

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Про це повідомляє Угрупування Об'єднаних сил.

"Зруйновано і пошкоджено 83 цивільних об’єкти, з них: 72 житлові будинки, дві школи, гуртожиток, скит Свято-Успенської Святогірської лаври, два магазини, ангар з соняшниковим насінням та ряд господарських і складських приміщень", - йдеться у повідомленні.

Також в результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 4 цивільні особи, ще 5 отримали поранення. Наразі тривають пошукові роботи, рятувальники досі розбирають завали.

Зокрема, бійці ООС відбили у п'ятницю, 20 травня, 11 атак ворога і знищили 8 танків, 3 артилерійські системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки, 3 спеціальні броньовані автомобілі та 6 одиниць автомобільної техніки.

Окрім цього, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" і оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "ZALA".

Нагадаємо, російські окупаційні війська 20 травня активізували наступальні та штурмові дії для покращення свого тактичного положення на Донбасі. Зокрема, окупанти перейшли з Луганської області у Донецьку ближче до Бахмутської траси.