Олексій Куліба знову став головою Київської ОДА

Президент Володимир Зеленський затвердив повернення Олексія Куліби на посаду голови Київської обласної державної адміністрації.

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Відповідний указ було підписано сьогодні, 21 травня.

До цього обласною адміністрацією керував Олександр Павлюк. Його призначили на цю посаду 15 березня замість того ж Кулеби, який пропрацював на цій посаді трохи більше місяця (з 9 лютого).

Тоді під час активних боїв на підступах до Києва необхідність такого кадрового кроку пояснювалася великим військовим досвідом Павлюка, який до цього керував Операцією об'єднаних сил на Донбасі.