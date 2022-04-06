ООН 7 квітня проведе голосування щодо усунення РФ від участі у Раді з прав людини

Генасамблея Організації Об'єднаних Націй у четвер, 7 квітня, проведе голосування щодо усунення Російської Федерації від участі у Раді з прав людини ООН. Про це повідомляє видання AFP.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

З такою ініціативою до ООН звернулися США після того, як з'ясувалося, що російські війська влаштували масові вбивства мирних жителів у Бучі.

"Участь Росії у Раді з прав людини — це фарс. І це неправильно, тому ми вважаємо, що настав час Генеральній Асамблеї ООН проголосувати за їхнє видалення", — заявила посол США Лінда Томас-Грінфілд під час візиту до Румунії.

У свою чергу глава МЗС країни Едгарс Рінкевичс написав у своєму Twitter, що Латвія голосуватиме за виключення Російської Федерації з Ради ООН з прав людини.

Інші країни ще не повідомляли своєї позиції в цьому питанні. Зазначимо, в Україні створять спеціальний механізм для розслідування та судового розгляду військових злочинів на території України, зокрема, під Києвом. До цієї роботи буде залучено і міжнародних фахівців.