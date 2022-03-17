Парламент Литви закликав закрити небо над Україною

Литовський парламент закликав країни-члени Організації Об'єднаних Націй вжити всіх необхідних заходів для запровадження безпольотної зони над Україною.

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Про це 17 березня у Twitter повідомила пресслужба Сейму Литви.

"Сейм Литовської Республіки одноголосно ухвалив резолюцію, яка закликає ООН вжити негайних заходів для забезпечення безпольотної зони над Україною, щоб зупинити масову загибель мирних жителів", - йдеться у повідомленні.

Так, Литва стала другою країною НАТО, парламент якої закликав негайно закрити небо над Україною від російських винищувачів і ракет.

Раніше, 14 березня, парламент Естонії підтримав звернення до парламентів держав-членів Європейського союзу та НАТО, а також інших держав із закликом запровадити безпольотну зону над Україною.

Зазначимо, 90% українців, за даними опитування групи "Рейтинг", вважають, що Україна має продовжувати тиснути на НАТО, вимагаючи запровадити безпольотну зону над Україною. Лише 7% вважають, що не варто це робити.

При цьому НАТО відкрито заявляє, що не збирається вводити безпольотну зону над Україною, оскільки, на думку лідерів країн-членів альянсу, це призведе до початку Третьої світової війни.

У свою чергу українська влада, зокрема президент Володимир Зеленський, як і раніше, продовжує наполягати на необхідності такого кроку, критикуючи НАТО за нерішучість у цьому питанні.