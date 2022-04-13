Пентагон збирає найбільших американських виробників зброї для обговорення допомоги Україні

Міністерство оборони США запросило 8 найбільших американських виробників зброї, щоб обговорити з ними, у середу, 18 квітня, можливості галузі постачати зброю Україні у тому випадку, якщо війна з Росією затягнеться на роки. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

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Згідно з повідомленням, очікується, що на зустрічі обговорюватимуться поповнення запасів, а також планування тривалішої війни.

За словами одного з джерел, 90-хвилинну зустріч проведе відділ закупівель та постачання Пентагону, який закуповує зброю для Міністерства оборони США. Очікується, що на ній буде присутній заступник міністра оборони Кетлін Хікс.

Пентагон заявив, що найкориснішою зброєю є системи меншого розміру, такі як протитанкові ракети Javelin та зенітні ракети Stinger, які Вашингтон та його союзники майже щодня постачають Україні.

Інтенсивне використання, а також бойова ефективність українських сил викликали інтерес до поповнення запасів цієї зброї.

Raytheon Technologies і Lockheed Martin Corp спільно виробляють Javelins, а Raytheon виробляє Stinger. Іншими провідними виробниками зброї є Boeing Co, Northrop Grumman, General Dynamics та L3Harris Technologies.

Нагадаємо, раніше у Білому домі заявили, що США збираються передати Україні артилерію.