Підтримка України залишиться пріоритетом для США та Великобританії, - Байден

У зв'язку з відставкою глави британського уряду Бориса Джонсона американський президент Джозеф Байден заявив, що сильний та єдиний підхід до підтримки народу України залишиться пріоритетом для США та Великобританії. Про це повідомляє Reuters.

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"Я з нетерпінням чекаю продовження нашої тісної співпраці з урядом Великобританії, а також з нашими союзниками і партнерами по всьому світу щодо низки важливих пріоритетів. Це включає підтримку України", - сказав Байден.

Імовірний наступник Джонсона міністр оборони Бен Уоллес також підтвердив, що країна й надалі підтримуватиме Україну.

У свою чергу, сам Джонсон налолосив на непохитній підтримці України з боку Великобританії, незважаючи на те, хто буде прем'єром.

Нагадаємо, Борис Джонсон виконуватиме обов'язки прем'єра, доки партія не обере нового главу, який автоматично очолить уряд. Після офіційної заяви про відставку чинний глава британського уряду провів телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським.